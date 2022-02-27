Лукашенко може в будь-який момент відправити білоруські війська до України, - Кулеба
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко може будь-якої миті наказати армії Білорусі разом із військами РФ воювати проти України
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, передає Liga.net.
Він зазначив, що Росія використала територію Білорусі для нападу на Україну, зокрема здійснювала обстріли.
"Лукашенко може будь-якої миті дати наказ відправити білоруську армію в Україну, щоб разом із російською вбивати українських чоловіків, жінок, літніх людей і дітей",- сказав Кулеба.
Читайте також: Зеленський заявив, що делегація України зустрінеться з російською на українсько-білоруському кордоні
Кулеба також додав, що Білорусь має зіткнутися з тими самими санкціями, що й Росія, якщо продовжить надавати свою територію для агресії та відправить армію.
За його словами, тиск треба посилювати, поки Росія та Білорусь не перестануть вбивати українців і РФ повністю не виведе війська з України.
"Я закликаю вдарити Росію сильніше. Я закликаю вдарити Росію зараз. Це питання годин, а не днів, щоб зробити ці важливі рішення та кроки", - додав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе