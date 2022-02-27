Лукашенко може в будь-який момент відправити білоруські війська до України, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, передає Liga.net.

Він зазначив, що Росія використала територію Білорусі для нападу на Україну, зокрема здійснювала обстріли.

"Лукашенко може будь-якої миті дати наказ відправити білоруську армію в Україну, щоб разом із російською вбивати українських чоловіків, жінок, літніх людей і дітей",- сказав Кулеба.



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Кулеба також додав, що Білорусь має зіткнутися з тими самими санкціями, що й Росія, якщо продовжить надавати свою територію для агресії та відправить армію.

За його словами, тиск треба посилювати, поки Росія та Білорусь не перестануть вбивати українців і РФ повністю не виведе війська з України.

"Я закликаю вдарити Росію сильніше. Я закликаю вдарити Росію зараз. Це питання годин, а не днів, щоб зробити ці важливі рішення та кроки", - додав він.