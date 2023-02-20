Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я дивився відео з останньої зустрічі Путіна та Лукашенка і воно мені здалося насправді цікавим, бо раніше Лукашенко на цих зустрічах був завжди з зігнутою спиною, заглядаючи в очі Путіну. А цього разу поведінка Лукашенка виглядала як вишуканий тролінг, коли він перебивав вступне слово Путіна, коли перепитував чи сподобалася пресконференція, а Путін ледь не виправдовувався. Я не виключаю такої ситуації, коли Лукашенко побачить, що Путін кінцево програв, не маючи жодного виходу, то тоді він попросить російська війська покинути територію Білорусі", - припустив дипломат.

Володимир Омелян зауважив, що така ситуація насправді буде непередбачуваною, тому що у Путіна точно не буде можливості воювати на два фронти.

"Лукашенко може зіграти нестандартно. Але ми повинні пам'ятати, що станом на сьогодні й весь час Білорусь була вірним союзником Кремля і залишається ним, для них падіння України є більш важливим, а ніж падіння Росії", - прокоментував Омелян.