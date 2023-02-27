Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз Сі Цзіньпін та офіційний Китай дуже обережно ставиться до контактів з росіянами. Для них кожен контакт з росіянами є провокацією проти США. Саме тому вони з математичною точністю вимірюють такі контакти. В Китаї розуміють, що їм потрібно тиснути на США, однак вони не мають права та не можуть перетиснути Сполучені Штати", - пояснив Краєв.

Експерт вважає, що самопроголошений президент Білорусі почав шукати альтернативні варіанти власних гарантій безпеки

"Щодо Лукашенка, то виглядає все так, що він дійсно сам напросився на візит до Китаю. Мені важко сказати, що саме він там буде робити. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо певне розходження в позиціях Лукашенка та Путіна. В російських пабліках останнім часом дуже негативно описували Лукашенка за те, що він відмовився залучати білоруські підрозділи у війні проти України. В мене складається враження, що візит Лукашенка до Китаю є його власною політикою. Він розуміє, що Путін не зможе забезпечити його фізичну та політичну безпеку. Тому він почав шукати альтернативні варіанти", - додав він.