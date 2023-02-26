В ISW припустили, навіщо Лукашенко летить до Китаю
Візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю може бути пов'язаний з планами Пекіну постачати Росії зброю
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики припускають, що Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість відправлення Москві летальної допомоги для війни з Україною.
Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та ін. Він також планує зустрітися з високопосадовцями КНР та керівниками китайських корпорацій.
Оголошення Лукашенка про візит збігається з повідомленнями CNN та The Washington Post про те, що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу бойових безпілотників, зброї та 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів Росії.
"Зокрема, повідомляється, що офіційні особи Росії та Китаю розробили плани доставки безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій", - дійшли висновку в ISW.
- 25 лютого Олександр Лукашенко оголосив, що з 28 лютого до 2 березня здійснить візит до Китаю.
- 26 лютого директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили.
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