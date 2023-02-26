Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість відправлення Москві летальної допомоги для війни з Україною.

Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та ін. Він також планує зустрітися з високопосадовцями КНР та керівниками китайських корпорацій.

Оголошення Лукашенка про візит збігається з повідомленнями CNN та The Washington Post про те, що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу бойових безпілотників, зброї та 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів Росії.

"Зокрема, повідомляється, що офіційні особи Росії та Китаю розробили плани доставки безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій", - дійшли висновку в ISW.