Лукашенко оголосив про візит до Китаю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з 28 лютого до 2 березня здійснить візит до Китаю
Про це повідомляє Белта.
Очікується, що Олександр Лукашенко проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Серед анонсованих тем - питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія у політичній сфері, реагування на "найгостріші виклики у сучасній міжнародній обстановці".
За підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин Китаю та Білорусі у ключових сферах.
Також Лукашенко у Пекіні зустрінеться з іншими високопосадовцями КНР та керівництвом китайських корпорацій.
- 21 лютого Олександр Лукашенко оголосив про намір здійснити візит до Ірану в середині березня.
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