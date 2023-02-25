Про це повідомляє Белта.

Очікується, що Олександр Лукашенко проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Серед анонсованих тем - питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія у політичній сфері, реагування на "найгостріші виклики у сучасній міжнародній обстановці".

За підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин Китаю та Білорусі у ключових сферах.

Також Лукашенко у Пекіні зустрінеться з іншими високопосадовцями КНР та керівництвом китайських корпорацій.