Про це генерал броні Збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Він не виключив нового нападу російських військ з півночі.

"Лукашенко не зробить нічого, бо він панічно боїться революції і вашого війська. Він вже точно не спить через те, що ви біля кордону стоїте. Бо боїться вас. Чи мають росіяни потенціал, щоб вдарити з півночі? Якби навіть щось мали, то це буде короткий бій, який не змінить ситуації у цій війні. То буде короткий наступ, якщо взагалі їм вдасться", - сказав генерал.

На його думку, ЗСУ б розбили цей наступ.

"Вони непередбачувані й можливо все, якби вони таки хотіли зробити таку коротку операцію, то ви б їх швидко розбили, бо маєте потенціал, а вони його не мають. Я не виключаю, що якісь бої російська армія пробуватиме робити, але то їм багато не дасть і точно не змінить ходу війни, яку вони програють", - підсумував Скшипчак.