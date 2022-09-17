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Головна війна з Росією Лукашенко нічого не зробить, він панічно боїться ЗСУ та революції в Білорусі, - польський генерал
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Лукашенко нічого не зробить, він панічно боїться ЗСУ та революції в Білорусі, - польський генерал

17 вересня, 2022 субота
14:00
війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не нападатиме на Україну, він панічно боїться революції в країні і Збройних сил України

Про це генерал броні Збройних сил Польщі Вальдемар Скшипчак заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Він не виключив нового нападу російських військ з півночі.

"Лукашенко не зробить нічого, бо він панічно боїться революції і вашого війська. Він вже точно не спить через те, що ви біля кордону стоїте. Бо боїться вас. Чи мають росіяни потенціал, щоб вдарити з півночі? Якби навіть щось мали, то це буде короткий бій, який не змінить ситуації у цій війні. То буде короткий наступ, якщо взагалі їм вдасться", - сказав генерал.

На його думку, ЗСУ б розбили цей наступ.

"Вони непередбачувані й можливо все, якби вони таки хотіли зробити таку коротку операцію, то ви б їх швидко розбили, бо маєте потенціал, а вони його не мають. Я не виключаю, що якісь бої російська армія пробуватиме робити, але то їм багато не дасть і точно не змінить ходу війни, яку вони програють", - підсумував Скшипчак.

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Україна
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
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