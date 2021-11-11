Лукашенко обіцяє перекрити газопровід "Ямал - Європа", якщо Євросоюз закриє кордони
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Білорусь може перекрити газопровід "Ямал - Європа", якщо ЄС закриє кордон
Про це він заявив на нараді уряду Білорусі, передає Еспресо.TV.
"Забагато нас почали лякати п'ятим пакетом (санкцій, - ред.)… Ми їм пробачати нічого не повинні.
Він заявив, що не боїться закриття кордону з Польщею, адже так туди "менше втікачів буде переміщуватися"
"Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові, - а якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройдеш: там російський кордон закрито. Через Прибалтику туди до Естонії доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, - що буде тоді?", - наголосив самопроголошений президент Білорусі.
Олександр Лукашенко додав, що зараз обсяг прокачування газу через Білорусь збільшився, заповнивши "Ямал - Європа".
"Ми обігріваємо Європу, а вони нам ще погрожують, що нам закриють кордон! А якщо ми перекриємо природний газ?", - сказав він.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.
- У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.
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