Лукашенко перетворює Білорусь на ціль для НАТО, - дипломат Хара
Дипломат Олександр Хара переконаний, що після розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, НАТО буде розглядати білоруську територію, як законну ціль
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Лукашенко є нелегітимним президентом Білорусі. Він перетворює білорусів і їхню країну на законну ціль для НАТО. Хочу нагадати, що за часів Холодної війни у випадку ядерного конфлікту між СРСР та США, або НАТО, перші удари повинні були бути нанесені по Києву та Мінську. Це планувалось для того, щоб у Москві отямились і йшли на ескалацію далі. Власне тому, білоруси повинні розуміти, що на них чекає, якщо Лукашенко розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю", - пояснив Хара.
Дипломат наголосив, що підготовка до розміщення на території Білорусі ядерної зброї тривала дуже давно
"Британські снаряди зі збідненим ураном точно не є причиною розміщення російського ядерного арсеналу на території Білорусі. До цього кроку два диктатори готувались дуже давно. Ще минулого року Лукашенко змінив Конституцію Білорусі, викинувши з неї без'ядерний статус держави", - додав він.
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