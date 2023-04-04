Лукашенко перетворює Білорусь на ціль для НАТО, - дипломат Хара

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Лукашенко є нелегітимним президентом Білорусі. Він перетворює білорусів і їхню країну на законну ціль для НАТО. Хочу нагадати, що за часів Холодної війни у випадку ядерного конфлікту між СРСР та США, або НАТО, перші удари повинні були бути нанесені по Києву та Мінську. Це планувалось для того, щоб у Москві отямились і йшли на ескалацію далі. Власне тому, білоруси повинні розуміти, що на них чекає, якщо Лукашенко розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю", - пояснив Хара.

Дипломат наголосив, що підготовка до розміщення на території Білорусі ядерної зброї тривала дуже давно

"Британські снаряди зі збідненим ураном точно не є причиною розміщення російського ядерного арсеналу на території Білорусі. До цього кроку два диктатори готувались дуже давно. Ще минулого року Лукашенко змінив Конституцію Білорусі, викинувши з неї без'ядерний статус держави", - додав він.