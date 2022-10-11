Лукашенко перевів КДБ Білорусі у своє підпорядкування

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Раніше КДБ підпорядковувався також уряду Білорусі і Раді безпеки. Тепер вони підпорядковані виключно Лукашенку. Це в указі названо "покращенням".

Крім того, Лукашенко перейменував Інститут національної безпеки на Академію національної безпеки.

КДБ Білорусі – наступник КДБ Білоруської СРСР. 1991 року, після оголошення незалежності країни, було підписано указ про формування Комітету державної безпеки.

Щодо КДБ Білорусі існує безліч свідчень про його дію як репресивного органу, про незаконні затримання, тортури та безслідні зникнення опозиційних активістів.

Нагадаємо, Лукашенко подарував Путіну на ювілей трактор з сіялкою.

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