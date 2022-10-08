Лукашенко подарував Путіну на ювілей трактор з сіялкою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував президенту РФ Володимиру Путіну на ювілей трактор "Беларус" з сіялкою
Про це інформує пропагандистський телеграм-канал Лукашенка "Пул первого".
Лукашенко прилетів до Путіна в Санкт-Петербург на саміт. На вході до палацу кореспонденти запитали його, який подарунок він приготував ватажку Кремля на день народження.
"Трактор... Такий, на якому я працюю - "Беларус". Найкращий, ручної збірки...Будемо сіяти хліб... Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам", - сказав білоруський диктатор.
Лукашенко також додав, що до трактора йде у комплекті навісна сіялка.
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