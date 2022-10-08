Лукашенко подарував Путіну на ювілей трактор з сіялкою

Про це інформує пропагандистський телеграм-канал Лукашенка "Пул первого".

Лукашенко прилетів до Путіна в Санкт-Петербург на саміт. На вході до палацу кореспонденти запитали його, який подарунок він приготував ватажку Кремля на день народження.

"Трактор... Такий, на якому я працюю - "Беларус". Найкращий, ручної збірки...Будемо сіяти хліб... Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам", - сказав білоруський диктатор.

Лукашенко також додав, що до трактора йде у комплекті навісна сіялка.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнилося 70 років. Очільник РПЦ Кирило закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

Привітали Путіна з уродинами і у Європі: у Відні встановили надгробний хрест, а у Празі – труну.

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