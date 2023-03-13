Лукашенко починає сумніватися в Путіні, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що Путін та Лукашенко починають не довіряти один одному
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Риторика Лукашенка в Ірані та Китаї однакова, психологічне й політичне посилання однакове. Лукашенко шукає собі протектора. Він зрозумів, що Путін не зможе забезпечити престолонаступництво його нащадкам", - підкреслив Краєв.
За словами експерта, Лукашенко починає сумніватися в можливостях Путіна.
"Лукашенко вже сумнівається в тому, що Путін зможе захистити його, його сім'ю, і його режим. Лукашенко, як досвідчений політик розуміє, що йому потрібен "золотий парашут". Йому потрібні шляхи виходу з ситуації, яка може настати, коли режим Путіна впаде. Нарешті Лукашенко почав це розуміти. Такий сумнів Лукашенка в Путіні нам можна сприймати, як позитивний сигнал. Наші вороги починають не довіряти один одному, - наголосив Краєв.
- 28 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіну для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпінем
- Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 12 березня 2023 року, розпочав дводенний візит до Ісламської Республіки Іран (ІРІ)
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер Ірану Ебрахім Раїсі підписали дорожню карту про співпрацю між країнами
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.86
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе