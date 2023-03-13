Лукашенко починає сумніватися в Путіні, - експерт-міжнародник Краєв

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Риторика Лукашенка в Ірані та Китаї однакова, психологічне й політичне посилання однакове. Лукашенко шукає собі протектора. Він зрозумів, що Путін не зможе забезпечити престолонаступництво його нащадкам", - підкреслив Краєв.

За словами експерта, Лукашенко починає сумніватися в можливостях Путіна.

"Лукашенко вже сумнівається в тому, що Путін зможе захистити його, його сім'ю, і його режим. Лукашенко, як досвідчений політик розуміє, що йому потрібен "золотий парашут". Йому потрібні шляхи виходу з ситуації, яка може настати, коли режим Путіна впаде. Нарешті Лукашенко почав це розуміти. Такий сумнів Лукашенка в Путіні нам можна сприймати, як позитивний сигнал. Наші вороги починають не довіряти один одному, - наголосив Краєв.