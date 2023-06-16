Про це під час брифінгу в Вашингтоні сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він назвав подібне рішення Лукашенка "безвідповідальним та провокаційним".

"Стосовно Білорусі, це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю – всупереч волі білоруського народу", - наголосив Міллер.

Також ці дії свідчать і про безвідповідальність з боку Кремля, додав речник. Тем не менш, він підтвердив, що США поки що не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.

"Ми будемо продовжувати стежити за тим, як це розгортається, і за наслідками. Як ми вже говорили раніше, і це продовжує відбуватися, ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції або жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - зауважив він.

Переміщення ядерної зброї з Росії до Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. А Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

Своєю чергою міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав, що подібний крок допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.

Пізніше Путін повідомив, що РФ розташує ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.

Натомість самопроголошений президент Білорусі заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території країни лише в разі безпосередньої загрози його країні. 14 червня він зауважив, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ та стверджував, що вона втричі потужніша ніж бомба, яку скинули на Хіросіму та Нагасакі.