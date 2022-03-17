Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю, - Денисенко

Він розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Найбільша загроза з боку Білорусі на даний момент - проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Ми розуміємо, що білоруси не хочуть воювати, білоруська армія не готова до будь-яких дій. Самопроголошений президент Лукашенко розуміє, що початок бойових дій проти України означатиме початок кінця його правління", - зазначив Денисенко.

На думку радника голови МВС, Лукашенко зараз робить усе можливе, щоби сухопутна білоруська армія не перейшла кордон з Україною.

"Варто розуміти, що на цей момент у війні проти України задіяно біля 75% російської армії. Тобто 2/3 армії Росії або в допоміжних частинах, або безпосередньо на території України. Якщо ж говорити про резерви Російської Федерації, позиція Китаю доволі жорстка: зараз Китай не готовий надавати росіянам зброю і сухпайки, про які вони просили. Якщо ж говорити про ключовий людський ресурс - це сама Російська Федерація. Вони справді збирають весь непотріб, який готовий помирати в Україні за невеликі гроші. Є сумніви, чи вдасться Кремлю мобілізувати сильну армію", - зауважив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

Радник міністра також не уявляє, хто зараз може надати Росії зброю для війни проти України.