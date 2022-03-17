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Головна війна з Росією Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю, - Денисенко
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Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю, - Денисенко

17 березня, 2022 четвер
08:06
війна з Росією Олександр Лукашенко

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко робить усе можливе, щоби його сухопутна армія не брала участі у війні проти України, а в президента РФ Путіна немає в кого брати зброю

Він розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Найбільша загроза з боку Білорусі на даний момент - проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Ми розуміємо, що білоруси не хочуть воювати, білоруська армія не готова до будь-яких дій. Самопроголошений президент Лукашенко розуміє, що початок бойових дій проти України означатиме початок кінця його правління", - зазначив Денисенко.

На думку радника голови МВС, Лукашенко зараз робить усе можливе, щоби сухопутна білоруська армія не перейшла кордон з Україною.

"Варто розуміти, що на цей момент у війні проти України задіяно біля 75% російської армії. Тобто 2/3 армії Росії або в допоміжних частинах, або безпосередньо на території України. Якщо ж говорити про резерви Російської Федерації, позиція Китаю доволі жорстка: зараз Китай не готовий надавати росіянам зброю і сухпайки, про які вони просили. Якщо ж говорити про ключовий людський ресурс - це сама Російська Федерація. Вони справді збирають весь непотріб, який готовий помирати в Україні за невеликі гроші. Є сумніви, чи вдасться Кремлю мобілізувати сильну армію", - зауважив Вадим Денисенко.

Радник міністра також не уявляє, хто зараз може надати Росії зброю для війни проти України.
  • Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.
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Вадим Денисенко
Олександр Лукашенко
РФ
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диверсійні групи
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