Таку думку він вислови в етері Еспресо.

"Лукашенко глибоко радянська людина, хоч він і бачить, що російська спецоперація йде не так, але підсвідомо вірить, що Росія не може програти. І це його зупиняє. Навіть на засіданні ОДКБ у Єревані, коли Пашинян дозволив собі демарш, поговорюють, що Лукашенко пожартував, сказавши Путіну: "Не бійтеся, Володимире Володимировичу, я останнім вийду з ОДКБ, а може, і першим". Це мало реакцію, Путін зрозумів, що останній васал засумнівався, тому швиденько до Мінська був відправлений Шойгу, а потім і сам Путін приїхав, відчувши хитання", - прокоментував керівник "Білого легіону".

Сергій Бульба нагадав, що також були дві поїздки Лукашенка в ОАЕ, між якими ще був його візит до Зімбабве.

"Лукашенко взяв з собою всіх трьох синів, тому було враження, що він поїхав показувати та ділити майно поміж своїми синами. Говорять, що у Зімбабве Лукашенка цікавлять видобуток золота та літія, однак ці два бізнеси контролюються китайцями, і як він спробує з ними домовитися, ми інформації не маємо. Крім того, на складах Білорусі зібралося готової продукції на $6 млрд, відповідно, Лукашенку треба це комусь спихнути. Але у Зімбабве розглядають довгострокові інвестиції, тому вкласти гроші, щоб почали відразу працювати, там не вийде, тому можна щось на щось обміняти. Після Зімбабве Лукашенко знову повернувся до ОАЕ, але там відбувся цікавий момент, скоріш за все американці натякнули арабам, що небажано протягування Лукашенком там його родинного бізнесу. Закінчилося це тим, що Лукашенка проводжав міністр внутрішніх справ, тобто натякаючи, що у нас через вас проблеми", - розказав білоруський громадський діяч.

Бульба зазначив, що прилетівши до Мінська, Лукашенко заговорив про інвестиції з ОАЕ, тобто схоже, що він свої гроші тепер буде звідти виводити, а варіантів куди вивести гроші, крім Білорусі, особливо нема.

"Після повернення Лукашенка до Мінська зайшла мова про обновлення того алгоритму, який собі здійснив Назарбаєв. Тобто у Лукашенка зараз період, коли він серйозно загнав себе у глухий кут і у нього фактично не залишилося можливості для маневру", - підсумував керівник "Білого легіону".