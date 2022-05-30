Лукашенко закликав вивозити з Білорусі підсанкційний калій мішками, а дизель - бочками

Про це повідомляє БелТА.

За його словами, в умовах санкцій чиновники мають відпрацьовувати кожен контракт "вручну".

"Закон законом, але без того, щоб у поточній ситуації возити калій мішками або дизель бочками, ми не обійдемося. Засукати рукави та відпрацьовувати кожен контракт вручну. Від спеціаліста до прем'єра, а де необхідно, підключайте і президента", - сказав Лукашенко.

Білоруські хімічні добрива та продукти нафтопереробки опинилися під санкціями через допомогу Мінська РФ у повномасштабному вторгненні в Україну. За оцінками білоруського прем'єра Романа Головченка, втрати країни через санкції вже сягнули $18 млрд.

8 квітня у п'ятий пакет санкцій ЄС потрапила заборона на транзит автотранспорту з Білорусі у країни Євросоюзу.

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