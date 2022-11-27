Лукашенко заявив, що США "забороняють" Україні вести переговори з РФ

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Лукашенко висловив таку думку в ефірі пропагандистської російської телепрограми.

"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю. Звичайно, розтоптавши РФ", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що у росіян та українців "одна кров", проте Україна цього "не розуміє".

"Не можна попередньо умови висувати. Сядьте за стіл переговорів, і там усі умови висунете. І другий принцип класичний – компроміси. Не треба, щоб вбивали своїх. Ну кров у нас одна в жилах тече. Я бачу, що це Росія розуміє. Чи зрозуміє це Україна? Ну, найближчим часом, подивимося", - сказав самопроголошений очільник Білорусі.

Лукашенко заявив, що президент України "порушує" класичний переговорний процес, і що РФ завжди відкрита до перемовин.

"Росія завжди простягала руку до переговорів. Різкий поворот України "ми не будемо". Так це на самому початку! Ну, я сьогодні прямо сказав: знову, напевно, не дадуть змоги домовитися", - зазначив Лукашенко.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що аби уникнути "повного знищення України", Володимир Зеленський має погодитися на переговори з Росією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb