Лукашенко заявив, що США "забороняють" Україні вести переговори з РФ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що США "забороняють" Україні вести переговори з РФ і що Зеленський "порушує принципи переговорного процесу"
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Лукашенко висловив таку думку в ефірі пропагандистської російської телепрограми.
"Якщо ви маєте на увазі керівництво України, то абсолютно точно йому не дають. Американці хочуть одним ударом, одним заходом покласти Європу і через Росію підібратися до Китаю. Звичайно, розтоптавши РФ", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що у росіян та українців "одна кров", проте Україна цього "не розуміє".
"Не можна попередньо умови висувати. Сядьте за стіл переговорів, і там усі умови висунете. І другий принцип класичний – компроміси. Не треба, щоб вбивали своїх. Ну кров у нас одна в жилах тече. Я бачу, що це Росія розуміє. Чи зрозуміє це Україна? Ну, найближчим часом, подивимося", - сказав самопроголошений очільник Білорусі.
Лукашенко заявив, що президент України "порушує" класичний переговорний процес, і що РФ завжди відкрита до перемовин.
"Росія завжди простягала руку до переговорів. Різкий поворот України "ми не будемо". Так це на самому початку! Ну, я сьогодні прямо сказав: знову, напевно, не дадуть змоги домовитися", - зазначив Лукашенко.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що аби уникнути "повного знищення України", Володимир Зеленський має погодитися на переговори з Росією.
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