"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ

Про це він сказав у інтерв'ю російським ЗМІ.

Він заявив, що наразі все "в руках України" і що вона "має зупинитися" аби уникнути загибелі людей та "знищення держави".

"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України", - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що під час Другої світової війни СРСР втратив 30 млн людей, проте зараз з Німеччиною готові "співпрацювати та дружити". На думку самопроголошеного президента, цю війну також вдасться "пояснити".

"Так і тут - ми впораємось, ми все це загладимо. Ми, мабуть, навіть зараз зможемо пояснити українському народу, що сталося. Куди не глянь - всюди мирні перемовини. Мир, мир і знову мир", - сказав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дії Росії роблять саму ідею про переговори з нею абсурдною.

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