Лукашенко заявив, що українці самі підпалюють зернові поля заради "страшної картинки"

Про це повідомляє БелТА

Проросійський білоруський диктатор Олександр Лукашенко на селекторній нараді, присвяченій жнивам, заявив, що Україна нібито сама підпалює власні зернові поля за допомогою бойових вертольотів "заради страшної картинки".

"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється, - цитує свого президента Білоруське телеграфне агенство. - Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму. І це тільки вершина айсберга".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що політика НАТО нібито ставить світ перед загрозою великої війни

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb