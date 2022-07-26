Лукашенко заявив, що українці самі підпалюють зернові поля заради "страшної картинки"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну у підпалі власних пшеничних полів
Про це повідомляє БелТА
Проросійський білоруський диктатор Олександр Лукашенко на селекторній нараді, присвяченій жнивам, заявив, що Україна нібито сама підпалює власні зернові поля за допомогою бойових вертольотів "заради страшної картинки".
"Критична ситуація на світовому продовольчому ринку лише посилюється, - цитує свого президента Білоруське телеграфне агенство. - Кадри пшеничних полів, що горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму. І це тільки вершина айсберга".
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