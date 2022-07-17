Лукашенко - зрадник білоруського народу, - Портников
Журналіст Віталій Портников переконаний, що білоруський народ повинен повставати та знищувати окупантів, союзниками яких є Лукашенко та його силовики
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ця людина - свідомий та підлий ворог білоруського народу, а не тільки українського. Це якийсь зрадник! Знаєте, якщо когось і потрібно судити за державну зраду, то це Лукашенка. Він зрадник білоруського народу, який прислуговує ворогам Білорусі", - підкреслив Портников.
Журналіст зазначив, що 2020-й рік у Білорусі мав бути роком силового постання проти режиму Лукашенка, і якби білоруси тоді скинули Лукашенка, то їм довелося б зустрітися з Путіним, як українці зустрілися у 2014 році на Майдані. Треба бути готовими до такої боротьби, тобто до боротьби з білоруськими силовиками, до протестної, до фізичної боротьби – робити все можливе, щоб Лукашенко втік, як втік Янукович.
"Я абсолютно впевнений, що білоруський народ повинен повставати та знищувати окупантів, союзниками яких є Лукашенко та його силовики, бо це не білоруська влада. Все, що відбувається під зелено-червоною шматою – це антибілоруська влада, це окупаційний режим. І білорусам рано чи пізно доведеться визволяти свою країну від головних ворогів - російських окупантів та їхнього прислужника Лукашенка", - наголосив Віталій Портников.
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