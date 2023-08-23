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Лунін не вразив Анчелотті. Основним воротарем "Реалу" обрали не українця, - ЗМІ

23 серпня, 2023 середа
01:58
Спорт Андрій Лунін (праворуч)

На матч 3-го туру Ла Ліги проти "Сельти" у стартовому складі мадридського "Реала" вийде новачок Кепа Аррісабалага

Про це повідомляє журналіст Cadena SER Хав’єр Ерраес.

За інформацією джерела, головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті вирішив, що Кепа Аррісабалага повинен бути основним воротарем мадридців у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

Вже у п'ятницю, 25 серпня, Аррісабалага дебютує за "Реал" у матчі проти "Сельти".

Проблема з голкіперами "Реала"

Мадридський "Реал" орендував у лондонського "Челсі" Кепу Аррісабалагу. Мадридці орендували іспанця на один сезон. Вони пішли на такий крок після важкої травми основного воротаря - Тібо Куртуа. Дублером бельгійця був українець Андрій Лунін. 

Травма Куртуа

Основний воротар Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє. 

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 19 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 20 мʼячів, а 5 матчі зіграв "на нуль". 

У цьому сезоні Лунін провів 2 матчі. Один з них "на нуль", а проти "Альмерії" українця визнали одним з кращих на полі.

футбол
Збірна України
Іспанія
Реал
Андрій Лунін
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