Лунін прийняв рішення покинути "Реал", - ЗМІ

Про це повідомляє Sport.ES.

За інформацією джерела, Андрій Лунін більше не прагне залишатися у "Реалі". По завершенні цього сезону українець покине мадридський топ-клуб на правах вільного агента.

Контракт Андрія Луніна спливає влітку 2024 року.

Травма Куртуа

Основний воротар Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє.

Кепа Аррісабалага

Мадридський "Реал" орендував у лондонського "Челсі" Кепу Аррісабалагу. Мадридці орендували іспанця на один сезон. Вони пішли на такий крок після важкої травми основного воротаря - Тібо Куртуа. Дублером бельгійця був українець Андрій Лунін.

26-річний іспанець вже провів 2 матчі за "Реал". Пропустив 1 м'яч.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 19 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 20 мʼячів, а 5 матчі зіграв "на нуль".

У цьому сезоні Лунін провів 2 матчі. Один з них "на нуль", а проти "Альмерії" українця визнали одним з кращих на полі.