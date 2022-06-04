Львів активно готується до очного навчального процесу з 1 вересня, - депутат міськради Гутник
Андріян Гутник, депутат Львівської міської ради розповів, що зараз міською владою робиться все для того, щоб діти як львів'ян, так і діти переселенців, могли піти з 1 вересня до перших класів
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Ми зараз активно працюємо над відновленням з 1 вересня повноцінного очного навчального процесу. Робимо все для того, щоб діти як львів'ян, так і діти переселенців, могли піти з 1 вересня до перших класів. Також багато пропрацьовуються укриття навчальних закладів, щоб вони були безпечні для дітей. Місто і львівський бюджет бере на себе забезпечення дітей книжками, планшетами, щоб всі дітки однаково себе почували та здобували освіту" – зауважив депутат міськради.
Андріян Гутник зазначив, що на Львівщині близько 200 тисяч переселенців і вони продовжують проживати у навчальних закладах, спортивних залах, тому будуються містечка для переселенців. Гутник висловив сподівання, що до 1 вересня школи будуть готові зустрічати дітей і надавати повноцінну освіту.
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