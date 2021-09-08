Ляшко: Коронавірус стає "пандемією невакцинованих"

Про це він повідомив у Facebook.

"Запевняю, сьогодні щепитися може кожен. Не відкладайте щеплення на потім, вакцинація - дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. А світові тренди свідчать, що COVID-19 стає "пандемією невакцинованих", - наголосив Ляшко.

За словами міністра, першу дозу отримали 5,6 млн українців, повністю імунізовані - 4,4 млн людей.

Ляшко зауважив, що Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.

Наразі, в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

Серед вакцинованих медики, освітяни, військові, соцпрацівники, літні люди та інші українці, які вже захищені від COVID-19.

"Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, двома дозами щепилися 57%", - повідомив міністр.

Він додав, що першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%. Це не лише викладачі, це всі хто дотичні до навчання дітей і працюють в освітніх закладах.





Нагадаємо, 7 вересня в Україні зафіксували 2 772 нових випадки коронавірусу, з них дітей – 254, медпрацівників – 46.

В Україні за весь час кампанії вакцинації зробили понад 10 млн щеплень проти коронавірусу.

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