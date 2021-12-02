Людей змушують через високі податки продавати землю, - екснардеп про "ресурсний" законопроєкт
Колишній народний депутат Геннадій Ткачук вважає, що податок на землю, який прописаний у законопроєкті №5600, змусить українців продати свої паї
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Щодо ганебного закону 5600. Кожен українець, який є фермером чи має пай, він буде платити незалежно від того, чи заробляє він на паї, чи ні. Тобто кожна людина з гектару землі буде платити 1400-1500 грн в рік податку", - сказав Ткачук.
Він наголосив на тому, що кожна людина, яка навіть обробляє цю землю, незалежно від того, чи продає вона свою продукцію, має буде платити 18% податку.
"Ми говоримо про те, що після прийняття земельної реформи так званої, вони хочуть, щоб люди масово продавали свої паї, тому що потрібно буде платити податок, який люди не в змозі платити. З 2024 року, коли відкриється ринок землі, вони (влада,- ред.) підштовхують, щоб люди були змушені продавати цю землю. Або те, що вони отримають за паї потрібно буде віддати державі", - підсумував екснардеп.
- У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.
- У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.
- "Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.
- У вересні його двічі знімали в другому читанні.
- У жовтні повідомили, що Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читання за скороченою процедурою.
- 30 листопада Верховна Рада підтримала закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600)
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