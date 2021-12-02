Людей змушують через високі податки продавати землю, - екснардеп про "ресурсний" законопроєкт

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Щодо ганебного закону 5600. Кожен українець, який є фермером чи має пай, він буде платити незалежно від того, чи заробляє він на паї, чи ні. Тобто кожна людина з гектару землі буде платити 1400-1500 грн в рік податку", - сказав Ткачук.



Він наголосив на тому, що кожна людина, яка навіть обробляє цю землю, незалежно від того, чи продає вона свою продукцію, має буде платити 18% податку.



"Ми говоримо про те, що після прийняття земельної реформи так званої, вони хочуть, щоб люди масово продавали свої паї, тому що потрібно буде платити податок, який люди не в змозі платити. З 2024 року, коли відкриється ринок землі, вони (влада,- ред.) підштовхують, щоб люди були змушені продавати цю землю. Або те, що вони отримають за паї потрібно буде віддати державі", - підсумував екснардеп.





У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.

У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.

"Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.

У вересні його двічі знімали в другому читанні.

У жовтні повідомили, що Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читання за скороченою процедурою.

30 листопада Верховна Рада підтримала закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600)