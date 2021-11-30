Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт щодо змін у Податковому кодексі

Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт щодо змін у Податковому кодексі

30 листопада, 2021 вiвторок
14:44
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада підтримала закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За проголосували 255 народних депутатів.

З фракції "Слуга народу" законопроєкт підтримало 210 нардепів,"Батьківщина" - 2, "Партія "За майбутнє"" - 18, "Довіра" - 19. Також за закон проголосували 6 позафракційних народних депутатів. Представники фракцій ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" голосували проти ухвалення "антиолігархічного" закону.

Закопроєкт має забезпечити збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

"Ресурсний" законопроєкт гарантує створення більш ефективних механізмів адміністрування податків, недопущення безпідставного користування податковими пільгами, створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.

"Ухвалення закону дозволить стуттєво збільшити надходження до держбюджету, які будуть спрямовані на підвищення зарплат медикам, збільшення витрат на оборону, реалізацію інших надважливих для країни програм", - наголосив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з законопроєктом, ставки акцизного податку на алкогольні напої й екологічного податку зростуть на 5%, а ставку рентної плати за користування надрами в цілях, не повʼязаних з видобуванням корисних копалин, - на 14,5%. Запроваджується 3,2% акцизу на продаж «зеленої» електроенергії.

Крім того, законопроєкт вводить податок за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості.

Також запроваджується податок на автомобілі середнього класу - ті, які не старші за п'ять років, і чия ринкова вартість складає 1,3 млн грн, або 200 мінімальних зарплат. Ставка податку на календарний рік становить 25 тис. грн за кожен легковик. 

Крім того, згідно з законопроєктом скасовано пільгу для підприємств на сплату податку на землю та дозволено повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після переведення виручки на рахунок компанії. Також податковий закон збільшує повноваження податкових органів.

Від кожної депутатської фракції та групи було подано по п'ять правок до законопроєкту. Під час голосування нардепи не підтримали 97 поправку (формула видобутку залізної руди "мінус логістика", за якою обчислюється плата за користування видобутком надр). В ухваленій редакції зберегли підвищений податок на видобуток залізної руди.

Законопроєкт може принести до держбюджету 20-25 млрд грн: сільськогосподарський податок - 10 млрд грн; акциз на алкоголь та тютюнові вироби - 3 млрд грн; екологічний податок - 2,1 млрд грн; скасування мораторію на нормативну оцінку землі - 2,2 млрд грн; скасування спрощеного оподаткування для виробників птиці - 1 млрд грн.

Довідка: законопроєкт №5600 також називають "антиахметівським" або "антиолігархічним", оскільки він передбачає зростання обсягу ренти, зокрема на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізняку займаються близько десяти підприємств, практично всі з них належать олігархам. Найбільшу частку в цьому бізнесі має Рінат Ахметов - понад 50%.

  • У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.
  • У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.
  • "Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.
  • У вересні його двічі знімали в другому читанні.
  • У жовтні повідомили, що Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читання за скороченою процедурою.
  • Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт до 30 листопада.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що за "ресурсний" законопроєкт проголосують щонайменше 230 нардепів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Верховна Рада
податки
законопроєкт
Читайте також:
Фрэнсис Фукуяма
28 листопада, 2021 неділя
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
Юрий Шевцов (Беларусь)
28 листопада, 2021 неділя
Пропагандист Лукашенка переклав провину за міграційну кризу на українців
Глен Грант
27 листопада, 2021 субота
Путін у патовій ситуації. В агресора один вибір - іти вперед: атакувати Україну чи окуповувати Білорусь, - Глен Грант
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 30.61
    Продаж 31.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
30 листопада
17:49
Окупанти обстріляли Нью-Йорк, втрат серед українських військових немає
17:49
Ерлінг Холанд
40 млн євро для себе і 20 млн для батька: агент Холанда ошелешив "Барселону" фінансовими запитами
17:43
В Азербайджані загинуло 14 людей внаслідок падіння військового літака
17:40
Зеленський
Зеленський призначив нового очільника контррозвідки СБУ
17:36
Оновлено
Україна стане другою країною у світі, що проведе перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський
17:32
Заліско-блогер
"Затупив". Блогер, який влаштував "голодну тусу" в день скорботи, відреагував на обурення українців
17:08
Ексклюзив
Валерій Клочок
ТСК - це бутафорія, якою нам намагались замилити очі, - політичний експерт про комісію Ради щодо вагнерівців
17:05
сепар
Безпілотники, боєприпаси і понад 3 тис. тонн пального: окупанти посилюють війська на Донбасі, - розвідка
16:57
Україна-НАТО
Наказав скласти зброю та не чинити опір під час окупації Криму: в Україні заочно судитимуть екскомандувача ВМС Березовського
16:52
Тете
Гарна ідея, - найдорожчий бразильський футболіст "Шахтаря" заговорив про українське громадянство
16:39
У Японії врятували чоловіка, який 22 години дрейфував у відкритому морі
16:34
Тоні Кроос
Футболіст "Реалу" розкритикував France Football, який нагородив Мессі "Золотим м'ячем"
16:33
тест COVID-19
Штам "Омікрон" був у Нідерландах ще до прибуття пасажирів із Південної Африки, - Національний інститут громадського здоров'я
16:32
Ніна Южаніна
Ті, хто проголосував за 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна
16:31
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт про Службу військового капеланства
16:28
Інфографіка
Євросолідарність
"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце, її підтримка росте  – опитування КМІС
16:13
Олімпіада-2022
У Китаї визначились, як провести Олімпіаду-2022 після появи штаму "Омікрон"
16:13
вишиванка
У Чернівцях відкриють музей української вишиванки
16:12
Назарій Яремчук
Ювілей Назарія Яремчука відзначать на державному рівні. Перелік заходів
15:46
землетрус
Біля грецького острова Ікарія стався підводний землетрус
15:24
Зварювальники Ferrexpo стали бронзовими призерами на XV відкритому конкурсі "Золотий кубок Бенардосу 2021"
15:20
Путін
Путін висловився щодо можливості вторгнення в Україну і назвав "червоні лінії", порушення яких вважає загрозою для РФ
15:13
Вадим Улида
Очільник "Гарантованого покупця" подав у відставку за два тижні після призначення на посаду
15:04
До кремлівської партії "Єдина Росія" почали вступати жителі ОРДЛО, МЗС України відреагувало
14:42
На Херсонщині патрульного збив потяг
14:28
гроші, зарплата, заборгованість
В Україні від 1 грудня підвищать зарплати вчителям
14:17
Ексклюзив
Будівля МЗС Латвії в Ризі, де 30 листопада - 1 грудня проходить зустріч міністрів зак. справ НАТО, а також - України та Грузії
Віталій Портников: НАТО не має запросити Росію до вторгнення
14:12
Обвинувачені під час засідання
Учасники нападу на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" не визнають своєї провини
14:10
З 6 грудня в Україні скасують самоізоляцію для прибулих з Індії
14:03
"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ
13:52
Відходи, якими забруднювала області злочинна група з Київщини
Забруднювали землі відходами з COVID-відділень: на Київщині прокуратура викрила злочинну групу
13:45
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні: на Полтавщині й Миколаївщині зафіксували найвищий у країні рівень захворюваності
13:33
вакцинація
У Мінекономіки розповіли, як отримати "тисячу Зеленського" за COVID-вакцинацію
13:26
НКРЕКП
Керівництво НКРЕКП за 2020 рік нарахувало собі премій на майже 2,2 млн грн, - ДБР
13:26
"ЗахисТИ Україну - зупини переворот": громадян запрошують на віче 1 грудня на Майдані Незалежності
12:53
Терориста "ДНР", який убивав поранених військових ЗСУ, засудили на 6 років
12:43
Барбадос
Барбадос офіційно став республікою та проголосив Ріанну національною героїнею
12:42
Верховна Рада
Рада ухвалила створення Державної служби України у справах дітей
12:34
Гео Лерос
ДБР викликало Лероса на допит 1 грудня, нардеп вважає це спробою завадити йому бути в Раді під час виступу Зеленського
12:32
Роман Соха
Нардеп від "Слуги народу" Соха розкритикував Зеленського за кадрові рішення та оголосив про вихід із фракції
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV