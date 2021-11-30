Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт щодо змін у Податковому кодексі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосували 255 народних депутатів.



З фракції "Слуга народу" законопроєкт підтримало 210 нардепів,"Батьківщина" - 2, "Партія "За майбутнє"" - 18, "Довіра" - 19. Також за закон проголосували 6 позафракційних народних депутатів. Представники фракцій ОПЗЖ, "Європейська солідарність" і "Голос" голосували проти ухвалення "антиолігархічного" закону.



Закопроєкт має забезпечити збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.



"Ресурсний" законопроєкт гарантує створення більш ефективних механізмів адміністрування податків, недопущення безпідставного користування податковими пільгами, створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.



"Ухвалення закону дозволить стуттєво збільшити надходження до держбюджету, які будуть спрямовані на підвищення зарплат медикам, збільшення витрат на оборону, реалізацію інших надважливих для країни програм", - наголосив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.



Згідно з законопроєктом, ставки акцизного податку на алкогольні напої й екологічного податку зростуть на 5%, а ставку рентної плати за користування надрами в цілях, не повʼязаних з видобуванням корисних копалин, - на 14,5%. Запроваджується 3,2% акцизу на продаж «зеленої» електроенергії.



Крім того, законопроєкт вводить податок за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості.



Також запроваджується податок на автомобілі середнього класу - ті, які не старші за п'ять років, і чия ринкова вартість складає 1,3 млн грн, або 200 мінімальних зарплат. Ставка податку на календарний рік становить 25 тис. грн за кожен легковик.



Крім того, згідно з законопроєктом скасовано пільгу для підприємств на сплату податку на землю та дозволено повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після переведення виручки на рахунок компанії. Також податковий закон збільшує повноваження податкових органів.



Від кожної депутатської фракції та групи було подано по п'ять правок до законопроєкту. Під час голосування нардепи не підтримали 97 поправку (формула видобутку залізної руди "мінус логістика", за якою обчислюється плата за користування видобутком надр). В ухваленій редакції зберегли підвищений податок на видобуток залізної руди.



Законопроєкт може принести до держбюджету 20-25 млрд грн: сільськогосподарський податок - 10 млрд грн; акциз на алкоголь та тютюнові вироби - 3 млрд грн; екологічний податок - 2,1 млрд грн; скасування мораторію на нормативну оцінку землі - 2,2 млрд грн; скасування спрощеного оподаткування для виробників птиці - 1 млрд грн.



Довідка: законопроєкт №5600 також називають "антиахметівським" або "антиолігархічним", оскільки він передбачає зростання обсягу ренти, зокрема на видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізняку займаються близько десяти підприємств, практично всі з них належать олігархам. Найбільшу частку в цьому бізнесі має Рінат Ахметов - понад 50%.

У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.

У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.

"Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.

У вересні його двічі знімали в другому читанні.

У жовтні повідомили, що Верховна Рада розгляне законопроєкт у другому читання за скороченою процедурою.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт до 30 листопада.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що за "ресурсний" законопроєкт проголосують щонайменше 230 нардепів.

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