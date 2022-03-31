Люди інформації не отримують - комунікації не працюють, сотнями й тисячами покидають місто, адже жити в ньому неможливо, - мешканка Сєвєродонецька
Українка Юлія Бітімерова, яка виїхала з Сєвєродонецька Луганської області, розповіла, що у місті зруйнована вся інфраструктура, люди не отримують інформацію - не працюють комунікації, покидають місто сотнями й тисячами, адже жити в ньому неможливо
Вона поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.
"У Сєвєродонецьку раніше ситуація була просто складною, тепер же - катастрофічна. У жодному будинку немає світла, води й опалення. Залишилося мало будинків, де є газ. Горять продуктові склади, де магазини могли би брати їжу й продавати. Їжі в магазинах стає все менше. Є волонтери, які на власних авто чи за допомогою поліції, розвозять гуманітарну допомогу до укриттів, де знаходиться багато людей", - зазначила Бітімерова.
Українка додала, що діяльність волонтерів ускладнюється через постійні обстріли з боку російських окупантів чи не всіх районів Сєвєродонецька.
"Зруйновано школи, дитячі садочки, багатоповерхові житлові будинки. Люди сотнями й тисячами покидають Сєвєродонецьк, адже існувати у місті неможливо. Офіційної інформації люди не отримують, адже Інтернету немає, мобільний звʼязок зʼявляється рідко. Новин містяни не знають. Вони розуміють лише те, що все погано", - зауважила Юлія Бітімерова.
- Нагадаємо, 30 та 31 березня окупанти обстріляли житлові будинки, школи й нафтове сховище в Лисичанську, Сєвєродонецьку й Рубіжному, щонайменше двоє людей загинуло, двоє дітей перебуває у важкому стані.
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