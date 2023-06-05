Про це пише Variety.

Гемілл зазначив, що кіносага має ще достатньо історій, які може розповісти, проте час Люка Скайвокера вже добіг кінця.

"Ніколи не кажи ніколи, але я просто не бачу жодної причини. Дозвольте мені пояснити це так: я маю на увазі, що є ще так багато історій, щоб розповісти, Люк "Зоряним війнам" більше не потрібен. Я мав свій час, і це добре. Але цього достатньо", - пояснює актор.