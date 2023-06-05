"Люк їм більше не потрібен": Гемілл розповів, що не планує повертатися до ролі Скайвокера у "Зоряних війнах"
Актор Марк Гемілл заявив, що більше не бачить сенсу у поверненні до ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", оскільки кіновсесвіт більше не потребує цього персонажа
Про це пише Variety.
Гемілл зазначив, що кіносага має ще достатньо історій, які може розповісти, проте час Люка Скайвокера вже добіг кінця.
"Ніколи не кажи ніколи, але я просто не бачу жодної причини. Дозвольте мені пояснити це так: я маю на увазі, що є ще так багато історій, щоб розповісти, Люк "Зоряним війнам" більше не потрібен. Я мав свій час, і це добре. Але цього достатньо", - пояснює актор.
- 21 травня Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у "Зоряних війнах", приміряв вишиванку зі світловими мечами та відкрив розіграш другої такої ж - кошти підуть на відновлення української школи.
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