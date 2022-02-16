Має пройти протягом 48 годин: Україна ініціювала засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ініціативу України скликати засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ після ігнорування Росією засідання в рамках Віденського документа
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - заявив міністр.
Кулеба додав, що Україна вчергове закликає РФ відповісти на занепокоєння держав-підписантів Віденського документа, а також використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги біля українського кордону.
"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, 11 лютого Київ офіційно звернувся до Москви із запитом на детальні роз’яснення щодо військової діяльності біля кордонів України. При цьому росіяни мали 48 годин на відповідь.
- 13 лютого Кулеба заявив, що Росія не надала протягом останніх двох діб пояснень щодо різкого нарощення своєї бойової техніки та живої сили вздовж кордонів України, і це дає український стороні юридичну можливість перейти до наступного дипломатичного кроку.
- 15 лютого РФ відмовилась брати участь у зустрічі ОБСЄ, скликаній на запит України.
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