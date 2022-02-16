Має пройти протягом 48 годин: Україна ініціювала засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ

Про це Кулеба написав у Twitter.



"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - заявив міністр.



Кулеба додав, що Україна вчергове закликає РФ відповісти на занепокоєння держав-підписантів Віденського документа, а також використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги біля українського кордону.



"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - наголосив Кулеба.



Нагадаємо, 11 лютого Київ офіційно звернувся до Москви із запитом на детальні роз’яснення щодо військової діяльності біля кордонів України. При цьому росіяни мали 48 годин на відповідь.

13 лютого Кулеба заявив, що Росія не надала протягом останніх двох діб пояснень щодо різкого нарощення своєї бойової техніки та живої сили вздовж кордонів України, і це дає український стороні юридичну можливість перейти до наступного дипломатичного кроку.

15 лютого РФ відмовилась брати участь у зустрічі ОБСЄ, скликаній на запит України.

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