Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Маємо бути певні, що вони переможуть": прем'єр-міністерка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні

"Маємо бути певні, що вони переможуть": прем'єр-міністерка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні

30 листопада, 2022 середа
12:46
війна з Росією Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у середу, 30 листопада, заявила, що її країна повинна надати Україні більше підтримки задля забезпечення перемоги у війні з Росією

Про це вона повідомила в Окленді під час першого в історії візиту прем'єр-міністра Фінляндії до Нової Зеландії та Австралії, цитує AP.

"Нам потрібна жорстка сила, коли йдеться про Україну", - сказала Санна Марін, відповідаючи на запитання журналістів про вплив, який Нова Зеландія та Фінляндія можуть мати на Україну.

Вона зазначила, що нині Україні потрібна підтримка і гуманітарна, і збройна, і фінансова. Також лідерка Фінляндії наголосила, що зараз європейські країни повинні переконатися в тому, що всі українські біженці будуть прийняті в Європі. 

Крім того, Санна Марін сказала, що для Фінляндії війна має дуже конкретне значення. Зокрема через кордон із Росією довжиною в 1300 км. Вона зазначила, що Фінляндія вже передала Україні 10 партій зброї.

"Ми маємо бути певні, що вони переможуть", - наголосила прем'єр-міністерка Фінляндії.

Також вона додала, що західним країнам необхідно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Санна Марін зазначила, що це важливо, оскільки війна вже торкнулася не лише мирних жителів, які гинуть в Україні, а й людей по всьому світу, які зіштовхнулися з підвищенням цін на енергоносії.

  • 30 листопада стало відомо, що Фінляндія запропонувала готувати українських військових для боротьби з російською агресією.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Україна
Європа
Фінляндія
допомога Україні
Читайте також:
28 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
29 листопада, 2022 вiвторок
Зупиніть Папу, бо він перекроїть Святе письмо
30 листопада, 2022 середа
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
14:00
Ексклюзив
карта Бахмут Соледар Покровське Курдюмівка
Ніякого оточення Бахмута та відступу ЗСУ немає, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
13:50
Оновлено
Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу
13:43
Ексклюзив
Трегубов
Іде взаємне стримування. На війні обидві сторони мають ефективну ППО і гіршу авіацію, - офіцер ЗСУ Трегубов
13:34
Ексклюзив
SAMP-T
Україна може отримати системи ППО SAMP-T у першому кварталі 2023 року, - військовий експерт Коваленко
13:14
опалення
Ладижинська ТЕС досі зупинена, без тепла залишаються 18 тис. мешканців Вінничини, - ОВА
13:13
Вадим Скібіцький
У Росії існує дефіцит певних видів озброєння: перемовини з Іраном були, але постачання зброї не фіксують, - ГУР
13:07
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%
13:05
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора (ліворуч)
Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
12:53
У Литві випустили монету, присвячену українській боротьбі за волю
12:50
ЗСУ
"Не можемо підтвердити, інформація закрита": Генштаб прокоментував заяву голови Єврокомісії про втрати ЗСУ
12:39
Кріштіану Роналду
Роналду близький до переходу в клуб, який готовий платити 200 млн євро на рік, - Marca
12:33
один із шести медавтобусів від Норвегії Україні
Норвегія за сприяння НАТО передала Україні військові медичні автобуси
12:29
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів
12:19
Представник ГУР Вадим Скібіцький
У ГУР заявили, що не бачать ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза зберігається
12:18
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Одеські депутати проголосували за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову
12:14
Ракета
РФ запускає по Україні ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб виснажити ППО, - Пентагон
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Росіяни втікають зі своєї країни. І в цьому - величезна різниця між нами
11:51
біженці з України
Українським біженцям в Польщі необхідно буде частково сплачувати проживання в колективних центрах
11:47
Джо Байден
Байден емоційно відреагував на перемогу США над Іраном на ЧС-2022 з футболу
11:47
ліки
Експериментальний препарат сповільнює хворобу Альцгеймера, але має низку побічних ефектів, - The Guardian
11:35
Херсон
У Херсоні окупанти знов обстріляли лікарню й житлові будинки, інформацію щодо постраждалих уточнюють
11:21
Цзян Цземінь та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь, який прийшов до влади після придушення протестів на площі Тяньаньмень
11:13
Займання на російській ТЕЦ
У російській Пермі горить ТЕЦ, - росЗМІ
10:51
В Одесі не дали поцупити генератор
В Одесі з Пункту незламності намагались поцупити генератор
10:47
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія спрямує заморожені у ЄС російські $319 млрд до спеціального фонду на відновлення України
10:30
Інфографіка
долар
Курс валют в останній день осені року: вартість долара та євро
10:18
Герман Галущенко
Галущенко сказав, за яких умов скоротиться тривалість відключень електроенергії в Україні
10:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна стоїть на порозі отримання ЗРК Patriot, - Згурець
10:05
обстріл Донеччина
Росіяни вбили 5 цивільних на Донеччині, ще 15 – отримали поранення
10:01
Стефані Фраппар
ЧС-2022: Матч чемпіонату світу з футболу вперше в історії судитиме жінка
10:00
OPINION
Анатолій Амелін
Скільки ракет залишилося у Росії
09:57
Сумщина
Війська РФ зранку із САУ і ствольної артилерії обстріляли дві громади на Сумщині
09:36
Ексклюзив
протести в Ірані
В Ірані назріває розкол серед влади, - дослідник Близького Сходу Данілов
09:26
росгвардія омон
Британська розвідка попередила про нову хвилю репресій у РФ
09:26
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
Втрати РФ за добу: 500 окупантів, 3 танки й 7 безпілотників
09:14
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія нагнітає ситуацію перед масованим обстрілом і може завдати удару неочікувано, - Гуменюк
09:14
Пожежа в Брянській області
У Брянській області сталося займання резервуарів з нафтопродуктами
09:08
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі, у разі перемоги над Усиком, не стане абсолютним чемпіоном через абсурдну причину
08:57
Ексклюзив
Воїн Генерал
Герої України. "Якщо будемо, як одне ціле – отримаємо перемогу", - воїн 24 "королівської" бригади Генерал
08:47
Валерій Залужний
За 9 місяців війни радіотехнічні війська виявили понад 240 тис. повітряних цілей РФ, - Залужний
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV