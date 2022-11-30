Про це вона повідомила в Окленді під час першого в історії візиту прем'єр-міністра Фінляндії до Нової Зеландії та Австралії, цитує AP.

"Нам потрібна жорстка сила, коли йдеться про Україну", - сказала Санна Марін, відповідаючи на запитання журналістів про вплив, який Нова Зеландія та Фінляндія можуть мати на Україну.

Вона зазначила, що нині Україні потрібна підтримка і гуманітарна, і збройна, і фінансова. Також лідерка Фінляндії наголосила, що зараз європейські країни повинні переконатися в тому, що всі українські біженці будуть прийняті в Європі.

Крім того, Санна Марін сказала, що для Фінляндії війна має дуже конкретне значення. Зокрема через кордон із Росією довжиною в 1300 км. Вона зазначила, що Фінляндія вже передала Україні 10 партій зброї.

"Ми маємо бути певні, що вони переможуть", - наголосила прем'єр-міністерка Фінляндії.

Також вона додала, що західним країнам необхідно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Санна Марін зазначила, що це важливо, оскільки війна вже торкнулася не лише мирних жителів, які гинуть в Україні, а й людей по всьому світу, які зіштовхнулися з підвищенням цін на енергоносії.

30 листопада стало відомо, що Фінляндія запропонувала готувати українських військових для боротьби з російською агресією.