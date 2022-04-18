"Маємо чіткий план": Зеленський провів нараду щодо післявоєнного відновлення країни

Про це повідомляють на сайті Офісу президента України.



За словами Дениса Шмигаля, план післявоєнного відновлення складається з декількох частин і передбачає відновлення України за новими принципами з використанням усіх доступних ресурсів і можливостей.



Зокрема, планують покрити матеріальні збитки, завдані війною, відновити зруйновану інфраструктуру та модернізувати українську економіку. Також запланували проведення низки економічних реформ.



На зустрічі учасники також обговорили перебіг європейської інтеграції та отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.



16 квітня під час відеозвернення Зеленський розповів про плани відбудови українських міст. Президент зазначив, що відбудовуватимуть міста враховуючи застаріли проблеми, які були. За планом житлом мають забезпечити усіх переселенців, та тих хто стояв у черзі на помешкання.