Всі, чиє помешкання зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі отримають житло, - Зеленський

Відеозвернення опублікували на facebook сторінці президента.



16 квітня відбулась нарада присвячена відбудові українських міст. Президент зазначив, що відбудовуватимуть міста враховуючи застаріли проблеми, які були. Нові проєкти створюватимуть зважаючи на реальні транспортні потоки, енергозбереження, екологічність матеріалів та інклюзивність.



"Ще минулого року я ставив завдання уряду – зробити все, щоб цьогоріч можна було забезпечити житлом усіх ветеранів, які стояли в черзі. Далі ми планували перейти до забезпечення житлом усіх наших військових. А зараз ми фактично розширюємо те минулорічне завдання на масштаб усієї держави й деталізуємо його так, щоб це було справжньою модернізацією українських міст і українських громад. А ще поєднуємо це з програмою енергомодернізації житла", - сказав президент.



За його словами процес відбуватиметься у кілька етапів. Спочатку житлом мають забезпечити усіх переселенців.



"Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію квадратними метрами чи грошима", - повідомив Зеленський.



На другому етапі мають відновити міста, які окупанти намагаються знищити.



"А на третьому етапі забезпечуємо житлом усіх тих, хто захищав чи захищає зараз державу, хто працював чи працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має. Не може більше бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, але виходить на пенсію, не маючи власної квартири. Не може більше бути такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько й мати не мають власного житла та змушені жити на зйомній квартирі чи шукати інші варіанти. Не може більше бути такого, що лікар чи медична сестричка, вчитель чи правоохоронець усе життя чесно віддають справі, а залишаються в гуртожитку на десятки років, якщо не на все життя"- сказав президент.



До реалізації проєкту залучають провідних архітекторів та міжнародну підтримку. Також Зеленський додав, що зруйнований міст, який з'єднував Ірпінь та Бучу з Києвом, стане частиною меморіального комплексу та розповість історії людей, які рятувались цієї дорогою від російських загарбників.



Нагадаємо, кухонну шафу, яка вціліла після вибухів у Бородянці Київської області, передали Національному музею Революції Гідності.