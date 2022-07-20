Маємо постійно казати, що український народ сильний: Магучіх про срібло ЧС з легкої атлетики
Срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту Ярослава Магучіх присвятила медаль українському народу, який протистоїть російській агресії
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
"Нашим спортсменам і загалом людям зараз дуже важко. Морально складно змагатися та сфокусуватися на стрибках, але ми повинні робити це та показувати результати. Ми маємо постійно казати, що український народ сильний. Ми боремося за незалежність та свободу. Ми з вами переможемо й будемо йти до кінця", - сказала Магучіх.
Українка здобула срібну медаль у стрибках у висоту. Для збірної України ця нагорода стала другою на ЧС у американському Юджині. 19 липня бронзу в стрибках у висоту нашій команді приніс Андрій Проценко.
- 19 липня Андрій Проценко виграв бронзу в стрибках у висоту та приніс збірній України першу нагороду ЧС з легкої атлетики.
- Ярослава Магучіх 20 липня здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу.
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