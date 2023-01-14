Маємо зупинити рашизм так само, як вільний світ зупинив нацизм, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібно зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм
Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни", - сказав він.
Зокрема Володимир Зеленський додав, що будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають українських громадян ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами.
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"Цей будинок у Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм, так само як вільний світ свого часу зупинив нацизм", - наголосив він.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що людей зі зруйнованого будинку знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтариками і мобільними телефонами.
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