Маємо зупинити рашизм так само, як вільний світ зупинив нацизм, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни", - сказав він.

Зокрема Володимир Зеленський додав, що будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають українських громадян ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами.

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"Цей будинок у Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм, так само як вільний світ свого часу зупинив нацизм", - наголосив він.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 5 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що людей зі зруйнованого будинку знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтариками і мобільними телефонами.

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