МАГАТЕ перебуває під впливом РФ, чверть керівного складу - росіяни, - президент Енергоатому
Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін переконаний, Міжнародна агенція з атомної енергії приймає рішення під впливом російських очільників, які входять до керівного складу МАГАТЕ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми думаємо, що МАГАТЕ перебуває під впливом Росії через те, що чверть всіх працівників керівного складу агенції - росіяни. Також замісник, який відповідає за ядерну безпеку пан Чудаков, - росіянин", - сказав Котін.
Також очільник Енергоатому зауважив, що російські загарбники на Запорізькій атомній електростанції готуються до візиту представників МАГАТЕ.
"Тільки сьогодні я отримав інформацію, що на ЗАЕС окупанти проводять наради та активно готуються до візиту МАГАТЕ на станцію. Своєю чергою, ми вважаємо, що такий візит неможливий без згоди української сторони", - наголосив він.
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