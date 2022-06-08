Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми думаємо, що МАГАТЕ перебуває під впливом Росії через те, що чверть всіх працівників керівного складу агенції - росіяни. Також замісник, який відповідає за ядерну безпеку пан Чудаков, - росіянин", - сказав Котін.



Також очільник Енергоатому зауважив, що російські загарбники на Запорізькій атомній електростанції готуються до візиту представників МАГАТЕ.



"Тільки сьогодні я отримав інформацію, що на ЗАЕС окупанти проводять наради та активно готуються до візиту МАГАТЕ на станцію. Своєю чергою, ми вважаємо, що такий візит неможливий без згоди української сторони", - наголосив він.



Енергоатом звинуватив гендиректора МАГАТЕ Гроссі у брехні та спробі легітимізувати окупантів на Запорізькій АЕС

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