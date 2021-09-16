Магучіх заявила, що українські спортсмени отримали інструкції, як поводитися із росіянами на змаганнях

Про це легкоатлетка розповіла в інтерв'ю Інформатор FM.

За словами Ярослави Магучіх, через спільне фото якої із росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді у Токіо розгорнувся скандал, українські спортсмени отримали інструкції, як надалі себе поводити з росіянами.

"Інструкції з'явилися. Але рухаємося далі та подивимося, як це буде в майбутньому", - сказала Магучіх.

Вона зізналася, що через негативну реакцію на фото з Ласіцкене їй було емоційно важко.

"Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене мій тренер налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це. Дякую їй та моїм батькам, які мене підтримували, і ще багатьом людям, які надавали підтримку. Це допомагало не опускати руки", - зазначила Магучіх.



9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

10 вересня Магучіх заявила, що знову знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.

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