Макгрегор ошелешив своїми амбітними планами після жахливого перелому ноги
Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор поділився своїми амбітними планами на майбутнє кар'єри
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Макгрегора.
Макгрегор збирається виграти титул UFC та встановити нові рекорди.
"Коли я буду битися за титул в напівсередній вазі, то "вирубаю" мого опонента. І це буде найшвидший нокаут в титульної сутичці в UFC (13 секунд). Найбільше число нокдауну в титульному поєдинку в UFC (5), а потім ще один нокаут в бою за пояс UFC. три поєдинки, три нокауту, три нових рекорди. Вже не за горами!", - написав Конор Макгрегор.
На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.
Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.
- 11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 12 липня Макгрегор пригрозив сім'ї Дастіну Пуар'є, коли зламав ногу в їхньому бою.
- 13 липня славетний боксер Флойд Мейвезер поглумився над єдиноборцем Конором Макгрегором, який зазнав поразки від Дастіна Пуар'є технічним нокаутом.
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