Макгрегор ошелешив своїми амбітними планами після жахливого перелому ноги

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Макгрегора.



Макгрегор збирається виграти титул UFC та встановити нові рекорди.



"Коли я буду битися за титул в напівсередній вазі, то "вирубаю" мого опонента. І це буде найшвидший нокаут в титульної сутичці в UFC (13 секунд). Найбільше число нокдауну в титульному поєдинку в UFC (5), а потім ще один нокаут в бою за пояс UFC. три поєдинки, три нокауту, три нових рекорди. Вже не за горами!", - написав Конор Макгрегор.

На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

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