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Макрон і Путін домовились організувати саміт щодо ситуації на Донбасі

20 лютого, 2022 неділя
17:53
війна з Росією

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови 20 лютого домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі

"Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться найближчими днями для цього і працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі", – повідомили в Єлисейському палаці.

Журналістка французького телеканалу BFM TV Ганна Сора-Дюбуа повідомила у Twitter, що розмова двох лідерів тривала одну годину 45 хвилин, пише Суспільне.

У Кремлі тим часом заявили, що Путін назвав причиною ескалації на Донбасі "провокації українських силовиків", та додав, що "Київ лише імітує переговорний процес".

"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", – йдеться в повідомленні.

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