Макрон не підтримав висловлювання Байдена про "м'ясника" Путіна

Про це Макрон заявив у інтерв'ю телеканалу France 3, повідомляє DW.



"Я б не використовував ці слова", - сказав президент Франції.



Макрон наголосив, що "потрібно зробити все, щоб не допустити загострення ситуації", якщо є надія зупинити війну Росії в Україні.



За його словами, він бачить своє завдання як "досягнення спочатку припинення вогню, а потім повного виведення [російських] військ дипломатичними засобами".



"Якщо ми хочемо це зробити, ми не можемо призводити до ескалації ні словами, ні діями", - сказав Макрон.



Нагадаємо, 26 березня у Варшаві Байден назвав Путіна "м’ясником" і додав, що "ця людина не може залишатися при владі". Пізніше Білий дім заявив, що США не закликають до зміни режиму в Росії.



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