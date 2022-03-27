Макрон не підтримав висловлювання Байдена про "м'ясника" Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від "ескалації" після того, як його американський колега Джо Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником"
Про це Макрон заявив у інтерв'ю телеканалу France 3, повідомляє DW.
"Я б не використовував ці слова", - сказав президент Франції.
Макрон наголосив, що "потрібно зробити все, щоб не допустити загострення ситуації", якщо є надія зупинити війну Росії в Україні.
За його словами, він бачить своє завдання як "досягнення спочатку припинення вогню, а потім повного виведення [російських] військ дипломатичними засобами".
"Якщо ми хочемо це зробити, ми не можемо призводити до ескалації ні словами, ні діями", - сказав Макрон.
Нагадаємо, 26 березня у Варшаві Байден назвав Путіна "м’ясником" і додав, що "ця людина не може залишатися при владі". Пізніше Білий дім заявив, що США не закликають до зміни режиму в Росії.
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