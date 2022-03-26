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У Білому домі розтлумачили, що мав на увазі Байден, кажучи, що Путін не може залишатися при владі

26 березня, 2022 субота
22:01
Світ Байден в Білому домі

Раніше американська адміністрація уникала заяв на цю тему

Про це повідомляє The Washington post, інформує Еспресо.TV

Йдеться про заяву, де Байден зазначив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі". Вона була зроблена під час суботньої промови, що завершувала поїздку до Європи, спрямовану на посилення реакції НАТО на вторгнення Росії в Україну.

Зауваження президента спочатку, здавалося, свідчило про підтримку зміни режиму у Росії – чого адміністрація Байдена намагалася уникнути – хоча пізніше Білий дім пояснив, що Байден мав на увазі лише те, що Путіну не можна дозволяти утримувати владу над своїми сусідами чи регіоном.

  • Нагадаємо, сьогодні вперше відбулася зустріч у форматі 2+2 між міністрами закордонних справ та оборони України і США.
  • Перед тим українські посадовці мали зустріч з президентом Байденом. Кулеба і Резніков передали Байдену уламок ракети, якою окупанти вдарили по Міжнародному центру миротворочості та безпеки.
  • Потім президент США зустрівся з українськими біженцями у Варшаві.

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Джо Байден
Володимир Путiн
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