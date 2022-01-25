Макрон проведе перемовини із Зеленським і Путіним на тлі загрози вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє пресслужба президента Франції.



Переговори відбудуться найближчим часом.



"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.



У пресслужбі наголосили, що Еммануель Макрон налаштований використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон закликав Європу до відвертого діалогу з Росією та переозброєння на тлі російської агресії.

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