Макрон проведе перемовини із Зеленським і Путіним на тлі загрози вторгнення РФ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом обговорить телефоном ескалацію в Україні з президентами України й Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним
Про це повідомляє пресслужба президента Франції.
Переговори відбудуться найближчим часом.
"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що Еммануель Макрон налаштований використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави Євросоюзу.
- Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон закликав Європу до відвертого діалогу з Росією та переозброєння на тлі російської агресії.
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