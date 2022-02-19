Макрон сьогодні проведе переговори із Зеленським, а в неділю зателефонує Путіну

Про це повідомили у Єлисейському палаці, передає Le Figaro.

Адміністрація Макрона вважає, що потрібно використати всі можливості, аби уникнути конфронтації. Париж зазначає, що ескалація може дестабілізувати ситуацію у сфері безпеки на європейському континенті. Конфронтація може призвести до іншої геостратегічної конфігурації.

Нагадаємо, 8 лютого Макрон здійснив візити до Києва.

Перед цим, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним.

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