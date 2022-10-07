Макрон запропонував створити фонд ЄС на 100 млн євро для придбання зброї Україні
Євросоюз має намір створити спеціальний фонд у розмірі 100 млн євро для закупівлі зброї та військової техніки українській армії
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента франції Еманюеля Макрона.
"Я запропонував країнам Євросоюзу заснувати новий фонд у розмірі 100 млн євро, який дозволив би Україні купувати озброєння у європейських виробників", - заявив Макрон.
Новий фонд дасть ЗСУ можливість безпосередньо комунікувати з виробниками та набувати у них озброєння. Також президент Франції підтвердив готовність надати Україні додаткові САУ Caesar.
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