Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента франції Еманюеля Макрона.

"Я запропонував країнам Євросоюзу заснувати новий фонд у розмірі 100 млн євро, який дозволив би Україні купувати озброєння у європейських виробників", - заявив Макрон.

Новий фонд дасть ЗСУ можливість безпосередньо комунікувати з виробниками та набувати у них озброєння. Також президент Франції підтвердив готовність надати Україні додаткові САУ Caesar.

3 липня Bloomberg повідомив, що ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни.

30 вересня уряд Норвегії вирішив надати додаткові 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні й закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон.

7 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз має намір виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом.

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