Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "Л/ДНР"

Про це повідомляє CNN.



"Ми залишаємось пильними і просимо Путіна не виконувати прохання Держдуми", - сказав виданню представник Єлисейського палацу.



15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою", що може зупинити процес Мінських домовленостей.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією.

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