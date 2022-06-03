Про це йдеться у повідомленні міністерства, оприлюдненому на його офіційному сайті.

У відомстві зазначили: щоб зупинити злочини Росії проти українського народу, руйнування української економіки та шантаж всього світу голодом, послідовна підтримка України повинна продовжуватися і надалі.

"Допомога нашій державі сьогодні – це найкраща інвестиція у мир та сталий розвиток усього людства. Головні засади для перемоги України залишаються незмінними: максимальний санкційний тиск, постачання необхідного озброєння та надання статусу кандидата на шляху до набуття повноцінного членства в ЄС", - йдеться у заяві МЗС.

Поки Кремль не припинить розпочату ним війну і не понесе належне покарання за свої злочини, у тому числі у вигляді компенсацій за завдані руйнування та судових вироків для воєнних злочинців, санкційний тиск має лише посилюватися, підкреслили у міністерстві.

"Путінський режим повинен втратити будь-який вплив у світі й можливості здійснювати зовнішню агресію, вести інформаційні та психологічні операції, поширювати корупцію та маніпулювати історією та культурою заради захисту своїх загарбницьких інтересів", - йдеться у заяві.

Крім того, МЗС України закликало міжнародну спільноту підтримати створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. "Російські злочинці мають постати перед трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини", - наголосили в МЗС.

Екс-президент України Петро Порошенко теж закликав міжнародну спільноту допомагати Україні і закликав союзників надати Україні якомога більше важкого озброєння.

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