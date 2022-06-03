Про це передає пресслужба партії "ЄС".

"Мене багато разів запитували тут, під час Конгресу, чого Україна потребує найбільше. І моя відповідь була - зброї, зброї і ще раз зброї", - зазначив Порошенко.

"Перш за все ми потребуємо того, що може змінити "правила гри" у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє Європи і світу залежить від 100 винищувачів, 500 танків та 1000 артилерійських систем чи може ще 300 протиповітряних систем? Адже і справді йдеться про майбутнє світу", - говорить Порошенко.

"Сьогодні ми демонструємо це силою свого війська, яке створене за стандартами НАТО, і це було зроблено нами, починаючи з 2014 року. І ось вони сьогодні здивували весь світ. Ми готові захистити Європу від Путіна. Готові захистити світ від Путіна", - говорить Порошенко.

"Маємо також говорити про депутінізацію Європи. Про що саме йдеться? Про припинення фінансування Путіна, проросійських політиків, проросійських медіа та проросійських так званих неурядових організацій. Треба припинити це робити. Не беріть політичних хабарів від цього божевільного маніяка", - наголошує п’ятий Президент.

Порошенко зазначає: будь-яке спілкування з Путіним є токсичним.

"І я дуже вдячний за те, що в Італії ми маємо абсолютно тверду позицію парламенту, тверду позицію уряду, і тверду позицію щодо цього великого лідера премʼєр-міністра Маріо Драгі", - резюмує Петро Порошенко.

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