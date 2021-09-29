Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти "Янг Бойз" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч у Бергамо закінчився перемогою "Аталанти" з рахунком 1:0. "Янг Бойз" пропустив єдиний м'яч на 68-й хвилині. Свій момент реалізував Маттео Пессіна.



Українець Руслан Малиновський, який є лідером "Аталанти", провів на полі 75 хвилин.



"Аталанта" з 4 балами поки займає перше місце в групі F. Друге місце в "Янг Бойза", у швейцарців 3 пункти. "Вільярреал" і "Манчестер Юнайтед" свій матч 2-го туру розпочнуть о 22:00.

Ліга чемпіонів



2-й тур



29 вересня



"Аталанта" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:0



Гол: Пессіна, 68

Скасований гол: Лаупер, 17 (офсайд)



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Баварія" - "Динамо"

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Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.

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