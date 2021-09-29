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Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти "Янг Бойз" в ЛЧ

29 вересня, 2021 середа
21:36
Спорт Руслан Малиновський

У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів італійська "Аталанта" перемогла швейцарський "Янг Бойз"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Бергамо закінчився перемогою "Аталанти" з рахунком 1:0. "Янг Бойз" пропустив єдиний м'яч на 68-й хвилині. Свій момент реалізував Маттео Пессіна.

Українець Руслан Малиновський, який є лідером "Аталанти", провів на полі 75 хвилин.

"Аталанта" з 4 балами поки займає перше місце в групі F. Друге місце в "Янг Бойза", у швейцарців 3 пункти. "Вільярреал" і "Манчестер Юнайтед" свій матч 2-го туру розпочнуть о 22:00.

Ліга чемпіонів

2-й тур

29 вересня

"Аталанта" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:0

Гол: Пессіна, 68

Скасований гол: Лаупер, 17 (офсайд)

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футбол
Ліга чемпіонів
результати
Руслан Малиновський
Янг Бойз
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2021, середа
29 вересня
23:37
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