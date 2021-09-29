Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти "Янг Бойз" в ЛЧ
У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів італійська "Аталанта" перемогла швейцарський "Янг Бойз"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Бергамо закінчився перемогою "Аталанти" з рахунком 1:0. "Янг Бойз" пропустив єдиний м'яч на 68-й хвилині. Свій момент реалізував Маттео Пессіна.
Українець Руслан Малиновський, який є лідером "Аталанти", провів на полі 75 хвилин.
"Аталанта" з 4 балами поки займає перше місце в групі F. Друге місце в "Янг Бойза", у швейцарців 3 пункти. "Вільярреал" і "Манчестер Юнайтед" свій матч 2-го туру розпочнуть о 22:00.
Ліга чемпіонів
2-й тур
29 вересня
"Аталанта" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 1:0
Гол: Пессіна, 68
Скасований гол: Лаупер, 17 (офсайд)
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