Малиновський допоміг "Аталанті" врятуватись від програшу в ЛЄ
У стиковому матчі Ліги Європи італійська "Аталанта" перемогла грецький "Олімпіакос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Аталанта" пропустила першою. "Олімпіакос" вийшов вперед вже на 16-й хвилині і до середини другого тайму вів у рахунку. Долю матчу перевернув Берат Дьїмсіті, який оформив дубль на 63-й хвилині та врятував італійців від поразки.
Український хавбек Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин.
Ліга Європи
Стиковий матч
18 лютого
"Аталанта" – "Олімпіакос" 2:1
Голи: Дьїмсіті, 60, 63 – Соареш, 16
- 17 лютого у першому стиковому матчі Ліги Європи молдовський "Шериф" впевнено переміг португальську "Брагу".
- В іншому матчі іспанська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Наполі".
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