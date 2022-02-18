Малиновський допоміг "Аталанті" врятуватись від програшу в ЛЄ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Аталанта" пропустила першою. "Олімпіакос" вийшов вперед вже на 16-й хвилині і до середини другого тайму вів у рахунку. Долю матчу перевернув Берат Дьїмсіті, який оформив дубль на 63-й хвилині та врятував італійців від поразки.



Український хавбек Руслан Малиновський провів на полі 65 хвилин.



Ліга Європи



Стиковий матч



18 лютого



"Аталанта" – "Олімпіакос" 2:1



Голи: Дьїмсіті, 60, 63 – Соареш, 16

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