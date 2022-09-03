Малохмарно, сухо та помірно тепло. Прогноз погоди на 4 вересня від синоптика Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко на своєму телеграм-каналі.

У неділю найхолоднішим виявиться Схід України, температура повітря на Харківщині, Луганщині, Донеччині становитиме +16...19 градусів.

Проте завтра, 4 вересня, у західній частині України, температура підніметься до +17...22, на Закарпатті до +24 градусів.

У північних областях та в Центрі очікується 4 вересня +18...24 градуси, на Дніпропетровщині +18...20 градусів. На Запоріжжі прогнозується сильний вітер і температура +20...25 градусів.

Найближчої ночі та завтра вранці пройдуть дощі у східних областях, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, та на Черкащині і Запоріжжі.

А вдень у неділю антициклон вижене опади і повсюди в Україні передбачається суха сонячна погода. На Сході та Південному сході вітер розганятиметься до 15-20 метрів за секунду.

Також, Наталка Діденко повідомила, що перші серйозні дощі ймовірні в наступну неділю, 11-го вересня.

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