Мальта - Україна: де та коли дивитись матч відбору на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що наша національна команда є безсумнівним фаворитом, коефіцієнт на перемогу України - 1,24. Можливий виграш Мальти оцінюють у 17,00. Нічию - 6,35.

Трансляція матчу Мальта - Україна 17 жовтня

Матч Мальта - Україна відбудеться 17 жовтня у Та-Кілі та розпочнеться о 21:45. Трансляція матчу Мальта - Україна буде доступна в етері регіональних телеканалів Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.

Турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру відбору Євро-2024

У 7-му турі відбору на Євро-2024 Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та займає друге-третє місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія друга-третя з 10 очками. Мальта не набрала жодного пункту. Італія і Англія мають по одному матчі в запасі.

Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Фото: flashscore

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.