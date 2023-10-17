Мальта - Україна: де та коли дивитись матч відбору на Євро-2024
У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти Мальти у 8-му турі відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що наша національна команда є безсумнівним фаворитом, коефіцієнт на перемогу України - 1,24. Можливий виграш Мальти оцінюють у 17,00. Нічию - 6,35.
Трансляція матчу Мальта - Україна 17 жовтня
Матч Мальта - Україна відбудеться 17 жовтня у Та-Кілі та розпочнеться о 21:45. Трансляція матчу Мальта - Україна буде доступна в етері регіональних телеканалів Суспільного та на медіасервісі MEGOGO.
Турнірна таблиця групи збірної України після 7-го туру відбору Євро-2024
У 7-му турі відбору на Євро-2024 Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та займає друге-третє місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.
Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія друга-третя з 10 очками. Мальта не набрала жодного пункту. Італія і Англія мають по одному матчі в запасі.
Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
Фото: flashscore
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0.
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