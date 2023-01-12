Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в телеграм.

"У новий рік Міноборони увійшло абсолютно планово, по усіх основних позиціях речового майна, палива, харчового забезпечення здійснюються ритмічні поставки", - написала вона.

Зазначається, що в цілому МОУ забезпечило всі нагальні потреби захисників, визначені Генеральним штабом, нині створюється "певний запас міцності"

За даними Ганни Маляр, нині резерви бронежилетів складають більш як 240 тис, а шоломів - понад 150 тис. одиниць.

Прикметно: заступниця міністра оборони додала, що збільшуються резерви зимової форми для воїнів ЗСУ, а також уже постачається літня.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжать виділяти Україні нові масштабні пакети допомоги, щоби забезпечити її перемогу в протистоянні російській агресії.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що у 2023 році прагнуть зрівняти або навіть перевищити рівень підтримки України у порівнянні з 2022 роком.

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