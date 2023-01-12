Маляр: Міністерство оборони забезпечило всі основні потреби захисників, визначені Генштабом
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що МОУ забезпечило всі основні потреби українських військових, які визначив Генеральний штаб ЗСУ
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в телеграм.
"У новий рік Міноборони увійшло абсолютно планово, по усіх основних позиціях речового майна, палива, харчового забезпечення здійснюються ритмічні поставки", - написала вона.
Зазначається, що в цілому МОУ забезпечило всі нагальні потреби захисників, визначені Генеральним штабом, нині створюється "певний запас міцності"
За даними Ганни Маляр, нині резерви бронежилетів складають більш як 240 тис, а шоломів - понад 150 тис. одиниць.
Прикметно: заступниця міністра оборони додала, що збільшуються резерви зимової форми для воїнів ЗСУ, а також уже постачається літня.
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